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Индикаторы

Bollinger Bands - EMA Deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(35)
Опубликован:
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Индикатор Bollinger Bands состоит из N-периодной скользящей средней (MA); верхней полосы, отстоящей от МА вверх на величину стандартного отклонения за время K (MA + ); и нижней полосы, отстоящей от МА вниз на величину стандартного отклонения за время N (MA − ).

Эта версия индикатора использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA. Это делает его более быстрым и чувствительным к рыночной волатильности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20902

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

Медленный стохастик с гистограммой.

WEVOMO WEVOMO

Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.

RVRResistance RVRResistance

Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.

CCI - EMA based CCI - EMA based

В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).