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Bollinger Bands - EMA Deviation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bollinger Bands состоит из N-периодной скользящей средней (MA); верхней полосы, отстоящей от МА вверх на величину стандартного отклонения за время K (MA + Kσ); и нижней полосы, отстоящей от МА вниз на величину стандартного отклонения за время N (MA − Kσ).
Эта версия индикатора использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA. Это делает его более быстрым и чувствительным к рыночной волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20902
Медленный стохастик с гистограммой.WEVOMO
Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.
Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.CCI - EMA based
В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).