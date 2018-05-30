Индикатор Bollinger Bands состоит из N-периодной скользящей средней (MA); верхней полосы, отстоящей от МА вверх на величину стандартного отклонения за время K (MA + Kσ); и нижней полосы, отстоящей от МА вниз на величину стандартного отклонения за время N (MA − Kσ).

Эта версия индикатора использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA. Это делает его более быстрым и чувствительным к рыночной волатильности.

