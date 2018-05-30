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Индикаторы

End Point MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(22)
Опубликован:
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На основе статьи Патрика Лафферти "The End Point Moving Average".

TИндикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье, с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20907

CCI Stochastic CCI Stochastic

Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.

CCI - EMA based CCI - EMA based

В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).

CandleStop_Cloud_HTF CandleStop_Cloud_HTF

Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.