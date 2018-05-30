Индикатор объединяет два хорошо известных индикатора: CCI и Stochastic.

Это стохастик, примененный к CCI. Один из возможных способов применения CCI (широко известно, что CCI фактически не имеет границ для уровней) — применить к нему стохастик и ограничить диапазон уровней. Таким образом можно определять тренд с его использованием.

