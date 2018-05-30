Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2296
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор объединяет два хорошо известных индикатора: CCI и Stochastic.
Это стохастик, примененный к CCI. Один из возможных способов применения CCI (широко известно, что CCI фактически не имеет границ для уровней) — применить к нему стохастик и ограничить диапазон уровней. Таким образом можно определять тренд с его использованием.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20915
В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).RVRResistance
Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.
Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).CandleStop_Cloud_HTF
Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.