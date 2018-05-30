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Индикаторы

CCI Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор объединяет два хорошо известных индикатора: CCI и Stochastic.

Это стохастик, примененный к CCI. Один из возможных способов применения CCI (широко известно, что CCI фактически не имеет границ для уровней) — применить к нему стохастик и ограничить диапазон уровней. Таким образом можно определять тренд с его использованием.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20915

CCI - EMA based CCI - EMA based

В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).

RVRResistance RVRResistance

Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.

End Point MA End Point MA

Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

CandleStop_Cloud_HTF CandleStop_Cloud_HTF

Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.