Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.