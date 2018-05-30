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CandleStop_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CandleStop_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud_HTF
Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).CCI Stochastic
Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.
Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SilverTrend_NRTR
Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.