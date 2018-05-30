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Индикаторы

CandleStop_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1350
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CandleStop_Cloud.ex5.

Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud_HTF

End Point MA End Point MA

Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

CCI Stochastic CCI Stochastic

Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.