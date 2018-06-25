Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。

一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。

ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。

ADX 与 ADX 在 N 周期之前的差值指标。