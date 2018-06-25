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CandleStop_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
CandleStop_Cloud.mq5 (21.95 KB) 预览
CandleStop_Cloud_HTF.mq5 (23.79 KB) 预览
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指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 CandleStop_Cloud.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 CandleStop_Cloud_HTF

图例1. 指标 CandleStop_Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20909

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