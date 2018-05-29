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Индикаторы

CandleStop_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1369
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: CrushD

Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud

Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud

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Индикатор Trend Component Джона Элерса

Two MA one RSI Two MA one RSI

Два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Много настроек, оптимизация формулы торговых сигналов.

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.