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CandleStop_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: CrushD
Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Рис.1. Индикатор CandleStop_Cloud
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