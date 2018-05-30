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Индикаторы

Wiseman_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1368
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Wiseman.mq5 (10.49 KB) просмотр
Wiseman_HTF.mq5 (17.38 KB) просмотр
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Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Wiseman.ex5.

Рис.1. Индикатор Wiseman_HTF

Рис.1. Индикатор Wiseman_HTF

CandleStop_Cloud_HTF CandleStop_Cloud_HTF

Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

End Point MA End Point MA

Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

EMA Deviation EMA Deviation

EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.