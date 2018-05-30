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Wiseman_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Wiseman.ex5.
Рис.1. Индикатор Wiseman_HTF
Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.End Point MA
Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).
Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.EMA Deviation
EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.