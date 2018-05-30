Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).

Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.