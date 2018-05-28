Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.

Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.