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CandlesticksBW_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandlesticksBW_x10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //период графика 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //период графика 10 input uint SignalBar=1; //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) //---- Параметры отображения индикатора input color CpColor=clrBlueViolet; //цвет названия индикатора input color UpUpColor=clrDeepSkyBlue; //цвет растущего тренда и растущей свечи input color UpDnColor=clrBlue; //цвет растущего тренда и падающей свечи input color NonUpColor=clrTeal; //цвет без тренда и падающей свечи input color NonDnColor=clrRed; //цвет без тренда и растущей свечи input color DnUpColor=clrPurple; //цвет падающего тренда и растущей свечи input color DnDnColor=clrMagenta; //цвет падающего тренда и падающей свечи input int FontSize=11; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=20; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали //+----------------------------------------------+
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CandlesticksBW.ex5.
Рис.1. Индикатор CandlesticksBW_x10
Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.Rainbow Oscillator - Binary
"Бинарная версия" Rainbow Oscillator, основанного на Rainbow Average Мэла Уайднера.
Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.CandlesticksBW_Alert
Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.