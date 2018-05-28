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Exp_CandlesticksBW_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета индикатора, говорящее об изменении действующего тренда.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool   TimeTrade=true;      // Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  // Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; // Старт торговли (Минуты)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   // Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  // Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CandlesticksBW.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

CandlesticksBW_x10 CandlesticksBW_x10

Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

MultiCandlesticksBW_x10 MultiCandlesticksBW_x10

Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.

CandlesticksBW_Alert CandlesticksBW_Alert

Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.

Two MA one RSI Two MA one RSI

Два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Много настроек, оптимизация формулы торговых сигналов.