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Exp_CandlesticksBW_Tm - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета индикатора, говорящее об изменении действующего тренда.
В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:
input bool TimeTrade=true; // Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; // Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; // Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; // Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; // Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CandlesticksBW.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараMultiCandlesticksBW_x10
Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.
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