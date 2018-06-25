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CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //图表 10 周期 input uint SignalBar=1; //用于接收信号的柱线编号 (0 - 当前柱线) //---- 指标绘图参数 input color CpColor=clrBlueViolet; //指标名称的颜色 input color UpUpColor=clrDeepSkyBlue; //增长趋势和增长烛条的颜色 input color UpDnColor=clrBlue; //增长趋势和下跌烛条的颜色 input color NonUpColor=clrTeal; //无趋势和下跌烛条的颜色 input color NonDnColor=clrRed; //无趋势和增长烛条的颜色 input color DnUpColor=clrPurple; //下跌趋势和增长烛条的颜色 input color DnDnColor=clrMagenta; //下跌趋势和下跌烛条的颜色 input int FontSize=11; //字号 input type_font FontType=Font14; //字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置 input uint Y_=20; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置 //+----------------------------------------------+
若要运行指标，必须将 CandlesticksBW.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 CandlesticksBW_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20903
MultiCandlesticksBW_x10
MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。CandlesticksBW_Alert
一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。
Exp_CandlesticksBW_Tm
Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。CandleStop_Cloud
一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。