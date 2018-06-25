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指标

CandlesticksBW_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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等级:
(11)
已发布:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
CandlesticksBW.mq5 (6.73 KB) 预览
CandlesticksBW_x10.mq5 (23.25 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //图表 1 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //图表 2 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //图表 3 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //图表 4 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //图表 5 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //图表 6 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //图表 7 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //图表 8 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //图表 9 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //图表 10 周期
input uint SignalBar=1;                               //用于接收信号的柱线编号 (0 - 当前柱线)
//---- 指标绘图参数
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //指标名称的颜色
input color  UpUpColor=clrDeepSkyBlue;                //增长趋势和增长烛条的颜色
input color  UpDnColor=clrBlue;                       //增长趋势和下跌烛条的颜色
input color  NonUpColor=clrTeal;                      //无趋势和下跌烛条的颜色
input color  NonDnColor=clrRed;                       //无趋势和增长烛条的颜色
input color  DnUpColor=clrPurple;                     //下跌趋势和增长烛条的颜色
input color  DnDnColor=clrMagenta;                    //下跌趋势和下跌烛条的颜色
input int    FontSize=11;                             //字号
input type_font FontType=Font14;                      //字体
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置
input uint Y_=20;                                     //垂直位置
input uint X_=5;                                      //水平位置
//+----------------------------------------------+

若要运行指标，必须将 CandlesticksBW.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 CandlesticksBW_x10

图例1. 指标 CandlesticksBW_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20903

MultiCandlesticksBW_x10 MultiCandlesticksBW_x10

MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

CandlesticksBW_Alert CandlesticksBW_Alert

一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。

Exp_CandlesticksBW_Tm Exp_CandlesticksBW_Tm

Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。

CandleStop_Cloud CandleStop_Cloud

一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。