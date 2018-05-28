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Индикаторы

MultiCandlesticksBW_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiCandlesticksBW_x10

Рис.1. Индикатор MultiCandlesticksBW_x10

Rainbow Oscillator - Binary Rainbow Oscillator - Binary

"Бинарная версия" Rainbow Oscillator, основанного на Rainbow Average Мэла Уайднера.

Rocket RSI Rocket RSI

Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.

CandlesticksBW_x10 CandlesticksBW_x10

Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Exp_CandlesticksBW_Tm Exp_CandlesticksBW_Tm

Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.