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MultiCandlesticksBW_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiCandlesticksBW_x10
"Бинарная версия" Rainbow Oscillator, основанного на Rainbow Average Мэла Уайднера.Rocket RSI
Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.
Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараExp_CandlesticksBW_Tm
Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.