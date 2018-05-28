Реальный автор: Vladimir

Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Рис.1. Индикатор CandlesticksBW_Alert

Рис.2. Подача алерта