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Индикаторы

CandlesticksBW_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1692
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Vladimir

Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true; //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов
input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный

Рис.1. Индикатор CandlesticksBW_Alert

Рис.1. Индикатор CandlesticksBW_Alert

Рис.2. Подача алерта

Рис.2. Подача алерта

Exp_CandlesticksBW_Tm Exp_CandlesticksBW_Tm

Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

CandlesticksBW_x10 CandlesticksBW_x10

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Два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Много настроек, оптимизация формулы торговых сигналов.

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