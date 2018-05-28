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CandlesticksBW_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Vladimir
Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; //Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
Рис.1. Индикатор CandlesticksBW_Alert
Рис.2. Подача алерта
Exp_CandlesticksBW_Tm
Эксперт Exp_CandlesticksBW_Tm построен на основе изменения цвета свечек индикатора CandlesticksBW с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.CandlesticksBW_x10
Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара
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