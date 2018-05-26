Перед вами "бинарная версия" индикатора Rainbow Oscillator (похожего на Guppy MMA).

Он отображает только два состояния:

рынок движется вверх;



рынок движется вниз.

Это делает его подходящим для случаев, когда нужен простой доступ к значениям индикатора (например, из советника).

