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Индикаторы

Rainbow Oscillator - Binary - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2538
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Перед вами "бинарная версия" индикатора  Rainbow Oscillator (похожего на Guppy MMA).

Он отображает только два состояния:

  • рынок движется вверх;
  • рынок движется вниз.

Это делает его подходящим для случаев, когда нужен простой доступ к значениям индикатора (например, из советника).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20882

Rocket RSI Rocket RSI

Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.

Rainbow Oscillator Rainbow Oscillator

Индикатор Rainbow Oscillator indicator служит в основном для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни, вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.

MultiCandlesticksBW_x10 MultiCandlesticksBW_x10

Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.

CandlesticksBW_x10 CandlesticksBW_x10

Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара