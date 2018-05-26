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Rainbow Oscillator - Binary - индикатор для MetaTrader 5
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Перед вами "бинарная версия" индикатора Rainbow Oscillator (похожего на Guppy MMA).
Он отображает только два состояния:
- рынок движется вверх;
- рынок движется вниз.
Это делает его подходящим для случаев, когда нужен простой доступ к значениям индикатора (например, из советника).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20882
Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.Rainbow Oscillator
Индикатор Rainbow Oscillator indicator служит в основном для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни, вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.
Индикатор MultiCandlesticksBW_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора CandlesticksBW с десяти различных таймфреймов.CandlesticksBW_x10
Индикатор CandlesticksBWx10 отображает цвет свечек индикатора CandlesticksBW с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара