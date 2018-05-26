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Rocket RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор описан в майском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за 2018 год. Это доработка обычного RSI, предназначенная для определения циклических разворотов рынка.
У индикатора две настройки:
- RSILength — Он должен быть равен половине доминирующего циклического периода. Например, если вы торгуете акциями или фондовыми индексами, а циклический период будет месячным (20 баров на дневном графике), то эту настройку вы устанавливаете в значение 10.
- Smooth — Параметр сглаживания индикатора для контроля волатильных колебаний. Его значение не должно быть большим, чем значение RSILength.
Как использовать индикатор на практике:
- Если индикатор опускается ниже значения -2, это говорит о высокой вероятности бычьего разворота и трактуется как сигнал на покупку.
- Если индикатор поднимается выше значения 2, это указывает на высокую вероятность медвежьего разворота и трактуется как сигнал на продажу.
Пример работы индикатора показан на картинке ниже.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20819
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