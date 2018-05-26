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Индикаторы

Rocket RSI - индикатор для MetaTrader 5

Samuel Williams
Samuel Williams

Samuel Williams

4.5 (4)
3 кода 3 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2283
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор описан в майском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за 2018 год.  Это доработка обычного RSI, предназначенная для определения циклических разворотов рынка.

У индикатора две настройки:

  • RSILength — Он должен быть равен половине доминирующего циклического периода. Например, если вы торгуете акциями или фондовыми индексами, а циклический период будет месячным (20 баров на дневном графике), то эту настройку вы устанавливаете в значение 10.
  • Smooth — Параметр сглаживания индикатора для контроля волатильных колебаний. Его значение не должно быть большим, чем значение RSILength.

Как использовать индикатор на практике:

  • Если индикатор опускается ниже значения -2, это говорит о высокой вероятности бычьего разворота и трактуется как сигнал на покупку.
  • Если индикатор поднимается выше значения 2, это указывает на высокую вероятность медвежьего разворота и трактуется как сигнал на продажу.

Пример работы индикатора показан на картинке ниже.

Rocket RSI on ETF-SPY Daily

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20819

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