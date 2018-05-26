Индикатор Rainbow Oscillator indicator служит в основном для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни, вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart.