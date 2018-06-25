请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiCandlesticksBW_x10 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1152
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
十条指标线中的每一条都对应一个单独的指标。 指示线的颜色和彩色点的颜色由初始指标烛条的颜色唯一确定。 当相关时间帧的柱线变化时，彩色点会显示在指示线上。
图例1. 指标 MultiCandlesticksBW_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20900
CandlesticksBW_Alert
一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。
CandlesticksBW_x10
CandlesticksBWx10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标蜡烛图的颜色。Exp_CandlesticksBW_Tm
Exp_CandlesticksBW_Tm 智能交易系统基于 CandlesticksBW 烛条的颜色变化，并允许严格定义交易时间间隔。