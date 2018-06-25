MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

十条指标线中的每一条都对应一个单独的指标。 指示线的颜色和彩色点的颜色由初始指标烛条的颜色唯一确定。 当相关时间帧的柱线变化时，彩色点会显示在指示线上。

图例1. 指标 MultiCandlesticksBW_x10