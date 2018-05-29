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Индикаторы

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1315
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора OzFX_D1_IndAES_v1.0.ex5.

Рис.1. Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

Рис.1. Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

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Индикатор Trend Component Джона Элерса

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Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.

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