Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1315
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора OzFX_D1_IndAES_v1.0.ex5.
Рис.1. Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
CandleStop_Cloud
Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.Trend_Component
Индикатор Trend Component Джона Элерса
ADMIR
Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.ADX_Difference
Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.