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ADMIR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ADX Period - период расчета первого ADX;
- Difference - разница между периодами расчета первого и второго ADX;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
ADMIR = (ADX1 + ADX2) / 2
где:
ADX1 - Average Directional Movement Index с периодом Period
ADX2 - Average Directional Movement Index с периодом Period+Difference
ADX2 - Average Directional Movement Index с периодом Period+Difference
OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CandleStop_Cloud
Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.
ADX_Difference
Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.EMA_Trend
Два канала по ценам High и Low МА.