Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.