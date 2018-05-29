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Индикаторы

ADMIR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1773
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ADX Period - период расчета первого ADX;
  • Difference - разница между периодами расчета первого и второго ADX;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

ADMIR = (ADX1 + ADX2) / 2

где:

ADX1 - Average Directional Movement Index с периодом Period
ADX2 - Average Directional Movement Index с периодом Period+Difference

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CandleStop_Cloud CandleStop_Cloud

Индикатор для подтягивания трейлинг стопов с цветовым фоновым заполнением канала и с отображением последних значений в виде ценовых меток.

ADX_Difference ADX_Difference

Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.

EMA_Trend EMA_Trend

Два канала по ценам High и Low МА.