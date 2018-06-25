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OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF - MetaTrader 5脚本
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指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要使指标生效，必须将 OzFX_D1_IndAES_v1.0.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20896
两条均线一条 RSI
两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。Exp_SilverTrend_CrazyChart
一套基于 SilverTrend_CrazyChart 指标信号的交易系统。
CandlesticksBW_Alert
一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。MultiCandlesticksBW_x10
MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。