代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
970
等级:
(12)
已发布:
\MQL5\Indicators\
OzFX_D1_IndAES_v1.0.mq5 (20.02 KB) 预览
OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF.mq5 (24.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要使指标生效，必须将 OzFX_D1_IndAES_v1.0.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

图例1. 指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20896

两条均线一条 RSI 两条均线一条 RSI

两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。

Exp_SilverTrend_CrazyChart Exp_SilverTrend_CrazyChart

一套基于 SilverTrend_CrazyChart 指标信号的交易系统。

CandlesticksBW_Alert CandlesticksBW_Alert

一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。

MultiCandlesticksBW_x10 MultiCandlesticksBW_x10

MultiCandlesticksBW_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 CandlesticksBW 指标的颜色来展现当前趋势的信息。