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Trend_Component - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Трендовая составляющая" Джона Элерса.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Delta - коэффициент для расчета гаммы;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Trend Component = SMA(2*Period + 1, BP)
где:
BP = 0.5*(1.0 - alpha)*(Price[0] - Price[2]) + beta*(1.0 + alpha)*BP[1] - alpha*BP[2]
alpha = gamma*SQRT(gamma*gamma - 1.0)
gamma = 1.0/COS(4.0*Pi*Delta/Period)
beta = COS(2.0*Pi/Period)
gamma = 1.0/COS(4.0*Pi*Delta/Period)
beta = COS(2.0*Pi/Period)
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