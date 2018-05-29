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Индикаторы

Trend_Component - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1716
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(10)
Опубликован:
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Индикатор "Трендовая составляющая" Джона Элерса.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Delta - коэффициент для расчета гаммы;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Trend Component = SMA(2*Period + 1, BP)

где:

BP = 0.5*(1.0 - alpha)*(Price[0] - Price[2]) + beta*(1.0 + alpha)*BP[1] - alpha*BP[2]
alpha = gamma*SQRT(gamma*gamma - 1.0)
gamma = 1.0/COS(4.0*Pi*Delta/Period)
beta = COS(2.0*Pi/Period)

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