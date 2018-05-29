Два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Много настроек, оптимизация формулы торговых сигналов.

Индикатор с раскраской свечей по Б.Вильямсу и подачей алертов на смене тренда, а также отправкой почтовых и Push-сообщений в такой ситуации.