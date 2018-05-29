Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX_Difference - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1774
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой индикатор-осциллятор, отображающий разницу между значением стандартного индикатора ADX и ADX N периодов назад.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ADX Period - период расчета ADX;
- Difference - количество периодов назад;
- Applied price - цена расчета ADX.
Расчет:
ADX Difference = ADX[i] - ADX[i-Difference]
где:
ADX - Average Directional Movement Index с периодом расчета Period
ADMIR
Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.