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Индикаторы

ADX_Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1774
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Простой индикатор-осциллятор, отображающий разницу между значением стандартного индикатора ADX и ADX N периодов назад.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ADX Period - период расчета ADX;
  • Difference - количество периодов назад;
  • Applied price - цена расчета ADX.

Расчет:

ADX Difference = ADX[i] - ADX[i-Difference]

где:

ADX - Average Directional Movement Index с периодом расчета Period

ADMIR ADMIR

Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.

OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF

Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMA_Trend EMA_Trend

Два канала по ценам High и Low МА.

HL_StdDev HL_StdDev

Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.