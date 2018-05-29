Простой индикатор-осциллятор, отображающий разницу между значением стандартного индикатора ADX и ADX N периодов назад.

Имеет три настраиваемых параметра:

ADX Period - период расчета ADX;

- период расчета ADX; Difference - количество периодов назад;

- количество периодов назад; Applied price - цена расчета ADX.