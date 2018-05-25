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Exp_SilverTrend_CrazyChart - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файла индикатора SilverTrend_CrazyChart.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.TradingBoxing
Торговая панель на базе класса CDialog.
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