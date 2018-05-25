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MurreyMathFixPeriod - индикатор для MetaTrader 5
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Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.
Уровни разрабатывали на основе теории Ганна: в основе лежит квадрат Ганна 8х8, который используется для описания движения цены во времени. Данные уровни Мюррея делают рынок более понятным для трейдера и помогут вам сделать торговлю прибыльной. Ими можно дополнить различные торговые стратегии.
Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod
Торговая панель на базе класса CDialog.Deep Drawdown MA
Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart.Rainbow Oscillator
Индикатор Rainbow Oscillator indicator служит в основном для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни, вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.