Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.

Уровни разрабатывали на основе теории Ганна: в основе лежит квадрат Ганна 8х8, который используется для описания движения цены во времени. Данные уровни Мюррея делают рынок более понятным для трейдера и помогут вам сделать торговлю прибыльной. Ими можно дополнить различные торговые стратегии.

Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod