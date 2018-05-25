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Индикаторы

MurreyMathFixPeriod - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2415
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.

Уровни разрабатывали на основе теории Ганна: в основе лежит квадрат Ганна 8х8, который используется для описания движения цены во времени. Данные уровни Мюррея делают рынок более понятным для трейдера и помогут вам сделать торговлю прибыльной. Ими можно дополнить различные торговые стратегии.

Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod

Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod

TradingBoxing TradingBoxing

Торговая панель на базе класса CDialog.

Deep Drawdown MA Deep Drawdown MA

Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.

Exp_SilverTrend_CrazyChart Exp_SilverTrend_CrazyChart

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart.

Rainbow Oscillator Rainbow Oscillator

Индикатор Rainbow Oscillator indicator служит в основном для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни, вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.