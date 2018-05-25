Это осцилляторная версия индикатора Rainbow Average Мэла Уайлднера (похожего на Guppy MMA).

В основном индикатор служит для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни (они динамические, зависящие от изменений на рынке), вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.