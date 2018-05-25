CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rainbow Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2290
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это осцилляторная версия индикатора Rainbow Average Мэла Уайлднера (похожего на Guppy MMA).

В основном индикатор служит для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни (они динамические, зависящие от изменений на рынке), вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20865

Exp_SilverTrend_CrazyChart Exp_SilverTrend_CrazyChart

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart.

MurreyMathFixPeriod MurreyMathFixPeriod

Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.

Rocket RSI Rocket RSI

Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.

Rainbow Oscillator - Binary Rainbow Oscillator - Binary

"Бинарная версия" Rainbow Oscillator, основанного на Rainbow Average Мэла Уайднера.