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Rainbow Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Это осцилляторная версия индикатора Rainbow Average Мэла Уайлднера (похожего на Guppy MMA).
В основном индикатор служит для того, чтобы отображать тренд на рынке. Но, используя уровни (они динамические, зависящие от изменений на рынке), вы можете применять его и для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20865
Торговая система, построенная на сигналах индикатора SilverTrend_CrazyChart.MurreyMathFixPeriod
Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.
Индикатор "Rocket RSI" Джона Эйлерса. Используется для поиска сильных вероятностей циклических разворотов.Rainbow Oscillator - Binary
"Бинарная версия" Rainbow Oscillator, основанного на Rainbow Average Мэла Уайднера.