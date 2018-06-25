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Exp_SilverTrend_CrazyChart - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一套基于 SilverTrend_CrazyChart 指标信号的交易系统。 如果指标云的颜色发生变化，则柱线收盘时会形成信号。
为令生成的 EA 正常运行，已编译的 SilverTrend_CrazyChart.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且需与提供 非零点差，并能够在 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商一起使用。 您可以在 Trade Algorithms 下载该库的其它版本。
在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 GBPJPY H4 2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20885
随机振荡器 EA
基于指标 iStochastic (随机振荡器，随机指标) 进行交易。 可启用/禁用持仓的止损, 止盈, 和尾随。根据净值的百分比平仓
如果净值与余额达到确定的相关比率，EA 将所有持仓平仓。
两条均线一条 RSI
两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。OzFX_D1_IndAES_v1.0_HTF
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。