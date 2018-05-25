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TradingBoxing - эксперт для MetaTrader 5
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В качестве вдохновения выступил код TradingBoxing. Но в данном коде осталась только идея - абсолютно вся реализации на MQL5, на новых торговых классах.
Торговая панель имеет только один входной параметр magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Общий вид торговой панели:
Для отображения объемов (для позиций и для отложенных ордеров) немного изменен стандартный класс CSpinEdit и сохранен под новым именем CSpinEditDouble. К сожалению, наследованием создать не получилось, так как пришлось изменять члены класса объявленные как "private".
Как видно из названия класса, он создан для отображения типа данных double. Поэтому был дописан метод DisplayedDigits - задание точности отображения текста в элементе управления.
Также текстовое поле в данном элементе управления сделано редактируемым. Например, это может пригодится, когда нужно ввести цену или объем, сильно отличающийся от значения в текстовом поле. Для того чтобы текст из текстового поля запоминался как значение, в класс CSpinEditDouble добавлен метод EndEdit:
int m_digits; // displayed digits //--- void EndEdit() { Value(StringToDouble(Text())); } public: CSpinEditDouble(void);
Этот метод запоминает введенный текст как значение.
Вызывается метод EndEdit из OnEvent класса CSpinEditDouble:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Common handler of chart events | //+------------------------------------------------------------------+ EVENT_MAP_BEGIN(CSpinEditDouble) ON_EVENT(ON_CLICK,m_inc,OnClickInc) ON_EVENT(ON_CLICK,m_dec,OnClickDec) ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,EndEdit) EVENT_MAP_END(CWndContainer)
Для того чтобы торговые приказы обрабатывались как можно быстрее (даже на очень спокойном рынке, когда тики приходят в большими промежутками), каждый клик по кнопке торговой панели принудительно вызывает внутренний обработчик CTradingBoxingDialog::OnTick().
Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.AO Lightning
Советник работает по индикатору Awesome Oscillator.
Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.Exp_SilverTrend_CrazyChart
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