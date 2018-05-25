В качестве вдохновения выступил код TradingBoxing. Но в данном коде осталась только идея - абсолютно вся реализации на MQL5, на новых торговых классах.

Торговая панель имеет только один входной параметр magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Общий вид торговой панели:

Для отображения объемов (для позиций и для отложенных ордеров) немного изменен стандартный класс CSpinEdit и сохранен под новым именем CSpinEditDouble. К сожалению, наследованием создать не получилось, так как пришлось изменять члены класса объявленные как "private".

Как видно из названия класса, он создан для отображения типа данных double. Поэтому был дописан метод DisplayedDigits - задание точности отображения текста в элементе управления.

Также текстовое поле в данном элементе управления сделано редактируемым. Например, это может пригодится, когда нужно ввести цену или объем, сильно отличающийся от значения в текстовом поле. Для того чтобы текст из текстового поля запоминался как значение, в класс CSpinEditDouble добавлен метод EndEdit:

int m_digits; void EndEdit() { Value( StringToDouble (Text())); } public : CSpinEditDouble( void );

Этот метод запоминает введенный текст как значение.





Вызывается метод EndEdit из OnEvent класса CSpinEditDouble:

EVENT_MAP_BEGIN(CSpinEditDouble) ON_EVENT(ON_CLICK,m_inc,OnClickInc) ON_EVENT(ON_CLICK,m_dec,OnClickDec) ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,EndEdit) EVENT_MAP_END(CWndContainer)

Для того чтобы торговые приказы обрабатывались как можно быстрее (даже на очень спокойном рынке, когда тики приходят в большими промежутками), каждый клик по кнопке торговой панели принудительно вызывает внутренний обработчик CTradingBoxingDialog::OnTick().