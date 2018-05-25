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TradingBoxing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2697
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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В качестве вдохновения выступил код TradingBoxing. Но в данном коде осталась только идея - абсолютно вся реализации на MQL5, на новых торговых классах.

Торговая панель имеет только один входной параметр magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Общий вид торговой панели:

TradingBoxing

Для отображения объемов (для позиций и для отложенных ордеров) немного изменен стандартный класс CSpinEdit и сохранен под новым именем CSpinEditDouble. К сожалению, наследованием создать не получилось, так как пришлось изменять члены класса объявленные как "private".

Как видно из названия класса, он создан для отображения типа данных double. Поэтому был дописан метод DisplayedDigits - задание точности отображения текста в элементе управления.

Также текстовое поле в данном элементе управления сделано редактируемым. Например, это может пригодится, когда нужно ввести цену или объем, сильно отличающийся от значения в текстовом поле. Для того чтобы текст из текстового поля запоминался как значение, в класс CSpinEditDouble добавлен метод EndEdit:

   int               m_digits;              // displayed digits
   //---
   void              EndEdit() { Value(StringToDouble(Text())); }

public:
                     CSpinEditDouble(void);

Этот метод запоминает введенный текст как значение.


Вызывается метод EndEdit из OnEvent класса CSpinEditDouble:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Common handler of chart events                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CSpinEditDouble)
  ON_EVENT(ON_CLICK,m_inc,OnClickInc)
  ON_EVENT(ON_CLICK,m_dec,OnClickDec)
  ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,EndEdit)
EVENT_MAP_END(CWndContainer)

Для того чтобы торговые приказы обрабатывались как можно быстрее (даже на очень спокойном рынке, когда тики приходят в большими промежутками), каждый клик по кнопке торговой панели принудительно вызывает внутренний обработчик CTradingBoxingDialog::OnTick().

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