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Индикаторы

ProfitCalculator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2284
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:

  1. Размер текущей прибыли всех открытых позиций на счете, количество текущих позиций Buy и Sell;
  2. Размер прибыли закрытых позиций за последний день, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний день;
  3. Размер прибыли закрытых позиций за последнюю неделю, количество закрытых позиций Buy и Sell за последнюю неделю;
  4. Размер прибыли закрытых позиций за последний месяц, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний месяц;
  5. Размер прибыли закрытых позиций за последний год, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний год;
  6. Размер прибыли закрытых позиций за все время существования счета, количество закрытых позиций Buy и Sell на счете.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • Start day of the week - день начала недели:
    • Monday - понедельник;
    • Sunday - воскресение.
  • Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;
  • Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;
  • Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;
  • Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*;
  • Panel background color - цвет панели;
  • Panel border color - цвет рамки панели;
  • Panel text color - цвет текста панели;
  • Loss value text color - цвет текста величины зафиксированного убытка;
  • Profit value text color - цвет текста величины зафиксированной прибыли.
* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.

Для большего удобства, данную панель, отображающую текущую и зафиксированную прибыль, можно сочетать с индикатором возможных убытков при закрытии открытых позиций по стоп-приказу (SL_Calculator):

RSI_STARC RSI_STARC

RSI + Полосы STARC (каналы среднего диапазона Столлера).

Volatility_Ratio Volatility_Ratio

Индикатор "Коэффициент волатильности".

BrainTrend2_V2_x10 BrainTrend2_V2_x10

Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.

MultiBrainTrend2_V2_x10 MultiBrainTrend2_V2_x10

Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.