Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:

Размер текущей прибыли всех открытых позиций на счете, количество текущих позиций Buy и Sell; Размер прибыли закрытых позиций за последний день, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний день; Размер прибыли закрытых позиций за последнюю неделю, количество закрытых позиций Buy и Sell за последнюю неделю; Размер прибыли закрытых позиций за последний месяц, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний месяц; Размер прибыли закрытых позиций за последний год, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний год; Размер прибыли закрытых позиций за все время существования счета, количество закрытых позиций Buy и Sell на счете.

Имеет десять настраиваемых параметров:

Start day of the week - день начала недели: Monday - понедельник; Sunday - воскресение.

- день начала недели: Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;

- угол графика, к которому привязана панель; Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;

- смещение панели по горизонтали от угла привязки; Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;

- смещение панели по вертикали от угла привязки; Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*;

- прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*; Panel background color - цвет панели;

- цвет панели; Panel border color - цвет рамки панели;

- цвет рамки панели; Panel text color - цвет текста панели;

- цвет текста панели; Loss value text color - цвет текста величины зафиксированного убытка;

- цвет текста величины зафиксированного убытка; Profit value text color - цвет текста величины зафиксированной прибыли.

* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.

Для большего удобства, данную панель, отображающую текущую и зафиксированную прибыль, можно сочетать с индикатором возможных убытков при закрытии открытых позиций по стоп-приказу (SL_Calculator):