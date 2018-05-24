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ProfitCalculator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:
- Размер текущей прибыли всех открытых позиций на счете, количество текущих позиций Buy и Sell;
- Размер прибыли закрытых позиций за последний день, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний день;
- Размер прибыли закрытых позиций за последнюю неделю, количество закрытых позиций Buy и Sell за последнюю неделю;
- Размер прибыли закрытых позиций за последний месяц, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний месяц;
- Размер прибыли закрытых позиций за последний год, количество закрытых позиций Buy и Sell за последний год;
- Размер прибыли закрытых позиций за все время существования счета, количество закрытых позиций Buy и Sell на счете.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- Start day of the week - день начала недели:
- Monday - понедельник;
- Sunday - воскресение.
- Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;
- Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;
- Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;
- Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*;
- Panel background color - цвет панели;
- Panel border color - цвет рамки панели;
- Panel text color - цвет текста панели;
- Loss value text color - цвет текста величины зафиксированного убытка;
- Profit value text color - цвет текста величины зафиксированной прибыли.
* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.
Для большего удобства, данную панель, отображающую текущую и зафиксированную прибыль, можно сочетать с индикатором возможных убытков при закрытии открытых позиций по стоп-приказу (SL_Calculator):
RSI_STARC
RSI + Полосы STARC (каналы среднего диапазона Столлера).Volatility_Ratio
Индикатор "Коэффициент волатильности".
BrainTrend2_V2_x10
Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.MultiBrainTrend2_V2_x10
Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.