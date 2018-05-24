Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.

Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.