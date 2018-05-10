Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:

Размер возможного убытка при закрытии всех имеющихся на счете позиций по их StopLoss приказам; Количество позиций, имеющих и не имеющих установленные им StopLoss приказы; Количество Buy и Sell позиций на счете и общую их прибыль/убыток.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;

- угол графика, к которому привязана панель; Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;

- смещение панели по горизонтали от угла привязки; Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;

- смещение панели по вертикали от угла привязки; Panel background color - цвет панели;

- цвет панели; Panel border color - цвет рамки панели;

- цвет рамки панели; Loss value text color - цвет текста величины возможного убытка;

- цвет текста величины возможного убытка; Positions text color - цвет текста данных о позициях на счете;

- цвет текста данных о позициях на счете; Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*.

* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.

Рис.1 Панель с привязкой к правому нижнему углу. Цвета по умолчанию.

Рис.2 Панель с привязкой к левому нижнему углу. Цвета и прозрачность настроены не по умолчанию.