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Индикаторы

SL_Calculator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
3017
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:

  1. Размер возможного убытка при закрытии всех имеющихся на счете позиций по их StopLoss приказам;
  2. Количество позиций, имеющих и не имеющих установленные им StopLoss приказы;
  3. Количество Buy и Sell позиций на счете и общую их прибыль/убыток.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;
  • Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;
  • Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;
  • Panel background color - цвет панели;
  • Panel border color - цвет рамки панели;
  • Loss value text color - цвет текста величины возможного убытка;
  • Positions text color - цвет текста данных о позициях на счете;
  • Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*.
* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.

Рис.1 Панель с привязкой к правому нижнему углу. Цвета по умолчанию.

Рис.2 Панель с привязкой к левому нижнему углу. Цвета и прозрачность настроены не по умолчанию.

TQ TQ

Индикатор Trend Quality.

PC PC

Индикатор Price Cycle.

EMAVFS_HTF EMAVFS_HTF

Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.