Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SL_Calculator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3017
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор рассчитывает и отображает в панели на графике цены:
- Размер возможного убытка при закрытии всех имеющихся на счете позиций по их StopLoss приказам;
- Количество позиций, имеющих и не имеющих установленные им StopLoss приказы;
- Количество Buy и Sell позиций на счете и общую их прибыль/убыток.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Panel corner - угол графика, к которому привязана панель;
- Panel X offset - смещение панели по горизонтали от угла привязки;
- Panel Y offset - смещение панели по вертикали от угла привязки;
- Panel background color - цвет панели;
- Panel border color - цвет рамки панели;
- Loss value text color - цвет текста величины возможного убытка;
- Positions text color - цвет текста данных о позициях на счете;
- Panel transparency - прозрачность панели (255 - полная непрозрачность)*.
* Прозрачность панели нельзя установить меньше 48.
Рис.1 Панель с привязкой к правому нижнему углу. Цвета по умолчанию.
Рис.2 Панель с привязкой к левому нижнему углу. Цвета и прозрачность настроены не по умолчанию.
EMAVFS_HTF
Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMAVFS_channel_HTF
Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.