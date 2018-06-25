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指标在价格图表上的面板中计算并显示:
- 账户内所有持仓的当前盈利大小，以及当前多头和空头持仓的数量;
- 最后一天已平仓位的盈利大小，以及最后一天已平仓多头和空头的数量;
- 上周已平仓位的盈利大小，以及上周已平仓多头和空头的数量;
- 上月已平仓位的盈利大小，以及上月已平仓多头和空头的数量;
- 上年已平仓位的盈利大小，以及上年已平仓多头和空头的数量;
- 整个账户已平仓位的盈利大小，以及整个账户已平仓多头和空头的数量;
它有十个输入参数:
- Start day of the week - 每周从哪天开始:
- Monday - 周一;
- Sunday - 周日。
- Panel corner - 图表边角，面板锚定位置;
- Panel X offset - 面板从锚定边角的水平位移;
- Panel Y offset - 面板从锚定边角的垂直位移;
- Panel transparency - 面板透明度 (255 意即完全不透明)*;
- Panel background color - 面板颜色;
- Panel border color - 面板边框颜色;
- Panel text color - 面板文本颜色;
- Loss value text color - 实亏文本颜色;
- Profit value text color - 实盈文本颜色。
* 面板透明度不能设置为小于 48。
为了更加便利，此面板显示的当前和实盈可与由停止订单平仓的可能亏损指标 (SL_Calculator) 结合:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20870
RSI_STARC
RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。Volatility_Ratio
Volatility_Ratio 指标。
Trend_Angle
该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。BrainTrend2_V2_x10
BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。