该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。

BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。