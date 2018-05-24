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MultiBrainTrend2_V2_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10
Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.ProfitCalculator
Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.
Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.Difference2
Индикатор Difference2 отображает разницу между заданными ценами расчета (Applied price) сейчас и N периодов назад.