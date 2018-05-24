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Индикаторы

MultiBrainTrend2_V2_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2000
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10

Рис.1. Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10

BrainTrend2_V2_x10 BrainTrend2_V2_x10

Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.

ProfitCalculator ProfitCalculator

Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.

Close by Equity Percent Close by Equity Percent

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.

Difference2 Difference2

Индикатор Difference2 отображает разницу между заданными ценами расчета (Applied price) сейчас и N периодов назад.