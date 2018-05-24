Индикатор представляет собой совокупность RSI и каналов среднего диапазона Столлера (STARC - Stoller Average Range Channels), который своим поведением схож с индикатором Bollinger Bands: его полосы так же сужаются на стабильных рынках и расширяются на волатильных рынках.

Однако, STARC основан не на ценах закрытия и не учитывает стандартное квадратичное отклонение, а вычисляется с помощью среднего истинного диапазона (ATR), предоставляя более содержательную информацию о волатильности рынка.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

RSI period - период расчета RSI;

- период расчета RSI; ATR period - период ATR для расчета STARC;

- период ATR для расчета STARC; Smoothing - сглаживание центральной линии канала STARC;

- сглаживание центральной линии канала STARC; Top line multiplier - множитель верхней линии канала (диапазон вверх от средней линии);

- множитель верхней линии канала (диапазон вверх от средней линии); Bottom line multiplier - множитель нижней линии канала (диапазон вниз от средней линии).