Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_STARC - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1951
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор представляет собой совокупность RSI и каналов среднего диапазона Столлера (STARC - Stoller Average Range Channels), который своим поведением схож с индикатором Bollinger Bands: его полосы так же сужаются на стабильных рынках и расширяются на волатильных рынках.
Однако, STARC основан не на ценах закрытия и не учитывает стандартное квадратичное отклонение, а вычисляется с помощью среднего истинного диапазона (ATR), предоставляя более содержательную информацию о волатильности рынка.
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчета RSI;
- ATR period - период ATR для расчета STARC;
- Smoothing - сглаживание центральной линии канала STARC;
- Top line multiplier - множитель верхней линии канала (диапазон вверх от средней линии);
- Bottom line multiplier - множитель нижней линии канала (диапазон вниз от средней линии).
Расчет:
Top = MA + Top line multiplier * ATR
Bottom = MA -Bottom line multiplier * ATR
где:
TR[i] = Abs(RSI[i] - RSI[i-1])
Индикатор "Коэффициент волатильности".TATR
Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).
Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.BrainTrend2_V2_x10
Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.