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Индикаторы

RSI_STARC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1951
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Опубликован:
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Индикатор представляет собой совокупность RSI и каналов среднего диапазона Столлера (STARC - Stoller Average Range Channels), который своим поведением схож с индикатором Bollinger Bands: его полосы так же сужаются на стабильных рынках и расширяются на волатильных рынках.

Однако, STARC основан не на ценах закрытия и не учитывает стандартное квадратичное отклонение, а вычисляется с помощью среднего истинного диапазона (ATR), предоставляя более содержательную информацию о волатильности рынка.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчета RSI;
  • ATR period - период ATR для расчета STARC;
  • Smoothing - сглаживание центральной линии канала STARC;
  • Top line multiplier - множитель верхней линии канала (диапазон вверх от средней линии);
  • Bottom line multiplier - множитель нижней линии канала (диапазон вниз от средней линии).

Расчет:

RSI = Relative Strength Index(Close price, RSI period)
MA = MA(RSI, Smoothing)
Top = MA + Top line multiplier * ATR
Bottom = MA -Bottom line multiplier * ATR

где:

ATR = MA(TR, ATR period)

TR[i] = Abs(RSI[i] - RSI[i-1])

Volatility_Ratio Volatility_Ratio

Индикатор "Коэффициент волатильности".

TATR TATR

Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).

ProfitCalculator ProfitCalculator

Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.

BrainTrend2_V2_x10 BrainTrend2_V2_x10

Индикатор BrainTrend2_V2x10 отображает цвет свечек индикатора BrainTrend2_V2 с десяти разных таймфреймов.