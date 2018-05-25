Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.

Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.