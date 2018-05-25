Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AnalysisOnBars_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1409
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnalysisOnBars.ex5.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars_HTF
Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.Trend_Angle
Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.
Советник работает по индикатору Awesome Oscillator.Deep Drawdown MA
Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.