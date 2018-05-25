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Индикаторы

AnalysisOnBars_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1409
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnalysisOnBars.ex5.

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars_HTF

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars_HTF

EA Stochastic EA Stochastic

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.

Trend_Angle Trend_Angle

Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.

AO Lightning AO Lightning

Советник работает по индикатору Awesome Oscillator.

Deep Drawdown MA Deep Drawdown MA

Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.