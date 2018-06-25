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指标

AnalysisOnBars_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
AnalysisOnBars.mq5 (15.39 KB) 预览
AnalysisOnBars_HTF.mq5 (22.09 KB) 预览
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指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 AnalysisOnBars.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 AnalysisOnBars_HTF

图例1. 指标 AnalysisOnBars_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20864

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。

PDO PDO

PDO (百分比差值振荡器) 指标。

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

TATR TATR

TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。