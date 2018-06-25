AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。

两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。