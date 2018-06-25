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指标 AnalysisOnBars 在输入参数中提供了时间帧选择选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 AnalysisOnBars.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 AnalysisOnBars_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20864
AnalysisOnBars
AnalysisOnBars 信息指标显示柱线且不考虑价格。 柱线以点数为单位显示。PDO
PDO (百分比差值振荡器) 指标。
Exp_BrainTrend2_V2_Duplex
两套基于 BrainTrend2_V2 信号的相同交易系统，用于多头和空头交易，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。TATR
TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。