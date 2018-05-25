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Deep Drawdown MA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Tkach.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.
Если включена опция пересиживания убытков Close losses, то советник не закрывает убыточные позиции по обратному сигналу, а открывает новые, при этом по убыточным позициям уровень Тейк профит перемещается на цену их открытия.
Максимальное количество открываемых позиций при пересиживании ограничивается параметром Maximum positions. Тип открываемой позиции отлавливается в OnTradeTransaction.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Maximum positions - максимальное количество позиций;
- Close losses - закрывать или нет убыточные позиции (пересиживание);
- MA Fast: averaging period - период усреднения;
- MA Fast: horizontal shift - горизонтальный сдвиг;
- MA Fast: type of price - тип цены;
- MA Slow: averaging period - период усреднения;
- MA Slow: horizontal shift - период усреднения;
- MA Slow: type of price - период усреднения;
- MA Fast and Slow: smoothing type - тип усреднения (общий параметр и для "Fast" и для "Slow");
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример влияния пересиживания:
Советник работает по индикатору Awesome Oscillator.AnalysisOnBars_HTF
Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Торговая панель на базе класса CDialog.MurreyMathFixPeriod
Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.