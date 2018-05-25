CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Deep Drawdown MA - эксперт для MetaTrader 5

net | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2037
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Vladimir Tkach.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.

Если включена опция пересиживания убытков Close losses, то советник не закрывает убыточные позиции по обратному сигналу, а открывает новые, при этом по убыточным позициям уровень Тейк профит перемещается на цену их открытия.

Максимальное количество открываемых позиций при пересиживании ограничивается параметром Maximum positions. Тип открываемой позиции отлавливается в OnTradeTransaction.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Maximum positions - максимальное количество позиций;
  • Close losses - закрывать или нет убыточные позиции (пересиживание);
  • MA Fast: averaging period - период усреднения;
  • MA Fast: horizontal shift - горизонтальный сдвиг;
  • MA Fast: type of price - тип цены;
  • MA Slow: averaging period - период усреднения;
  • MA Slow: horizontal shift - период усреднения;
  • MA Slow: type of price - период усреднения;
  • MA Fast and Slow: smoothing type - тип усреднения (общий параметр и для "Fast" и для "Slow");
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример влияния пересиживания:

Deep Drawdown MA losses No

Deep Drawdown MA losses Yes

AO Lightning AO Lightning

Советник работает по индикатору Awesome Oscillator.

AnalysisOnBars_HTF AnalysisOnBars_HTF

Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

TradingBoxing TradingBoxing

Торговая панель на базе класса CDialog.

MurreyMathFixPeriod MurreyMathFixPeriod

Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.