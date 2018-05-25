Автор идеи: Vladimir Tkach.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной МА. Закрывает сделки при наличии обратного сигнала.

Если включена опция пересиживания убытков Close losses, то советник не закрывает убыточные позиции по обратному сигналу, а открывает новые, при этом по убыточным позициям уровень Тейк профит перемещается на цену их открытия.

Максимальное количество открываемых позиций при пересиживании ограничивается параметром Maximum positions. Тип открываемой позиции отлавливается в OnTradeTransaction.





Входные параметры

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Maximum positions - максимальное количество позиций;

- максимальное количество позиций; Close losses - закрывать или нет убыточные позиции (пересиживание);

- закрывать или нет убыточные позиции (пересиживание); MA Fast: averaging period - период усреднения;

- период усреднения; MA Fast: horizontal shift - горизонтальный сдвиг;

- горизонтальный сдвиг; MA Fast: type of price - тип цены;

- тип цены; MA Slow: averaging period - период усреднения;

- период усреднения; MA Slow: horizontal shift - период усреднения;

- период усреднения; MA Slow: type of price - период усреднения;

- период усреднения; MA Fast and Slow: smoothing type - тип усреднения (общий параметр и для "Fast" и для "Slow");

- тип усреднения (общий параметр и для "Fast" и для "Slow"); magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример влияния пересиживания: