Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).

Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator).