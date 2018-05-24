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Индикаторы

AnalysisOnBars - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1414
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: PozitiF

Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars

Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars

Notis Notis

Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

PDO PDO

Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator).