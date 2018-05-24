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AnalysisOnBars - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: PozitiF
Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.
Рис.1. Индикатор AnalysisOnBars
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