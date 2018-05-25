EA Stochastic

Автор идеи: Сергей.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Идея торговой стратегии

Эксперт торгует по индикатору Stochastic. Уровни Стоп лосс и Тейк профит можно отключать (в настройках задается значение "0"). Размер позиции можно задавать вручную (советник будет торговать постоянным лотом) или же лот может рассчитываться автоматически (как процент риска на сделку).





Входные параметры

Stochastic: K-period - K-период (количество баров для расчетов);

- K-период (количество баров для расчетов); Stochastic: D-period - D-период (период первичного сглаживания);

- D-период (период первичного сглаживания); Stochastic: final smoothing - окончательное сглаживание;

- окончательное сглаживание; Stochastic: type of smoothing - тип сглаживания;

- тип сглаживания; Stochastic: stochastic calculation method - тип цен;

- тип цен; Stochastic signal (level UP) - сигнальная линия стохастика (верхняя);

- сигнальная линия стохастика (верхняя); Stochastic signal (level DOWN) - сигнальная линия стохастика (нижняя);

- сигнальная линия стохастика (нижняя); Compared bar - номер бара с которым сравнивается нулевой бар;





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.





Пример запуска на EURUSD,M15: