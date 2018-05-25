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Trend_Angle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- MA period - период МА;
- MA method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА;
- Line color - цвет линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
- Line width - ширина линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
- Line style - стиль линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
- Font size - размер текста, отображающего угол наклона линии.
На рисунках разные цвета и типы линий:
Difference2
Индикатор Difference2 отображает разницу между заданными ценами расчета (Applied price) сейчас и N периодов назад.Close by Equity Percent
Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.
EA Stochastic
Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.AnalysisOnBars_HTF
Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах