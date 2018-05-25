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Индикаторы

Trend_Angle - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
3105
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • MA period - период МА;
  • MA method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА;
  • Line color - цвет линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
  • Line width - ширина линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
  • Line style - стиль линии, рисуемой от последнего сегмента МА;
  • Font size - размер текста, отображающего угол наклона линии.

На рисунках разные цвета и типы линий:

Difference2 Difference2

Индикатор Difference2 отображает разницу между заданными ценами расчета (Applied price) сейчас и N периодов назад.

Close by Equity Percent Close by Equity Percent

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.

EA Stochastic EA Stochastic

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.

AnalysisOnBars_HTF AnalysisOnBars_HTF

Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах