Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AO Lightning - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2283
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник работает по индикатору Awesome Oscillator. Ордера открываются на каждом баре и закрываются группой по противоположному сигналу. Индикатор рассчитывается в коде для возможности изменять периоды для оптимизации.
Сигналы на покупку: когда гистограмма понижается и окрашена в красный цвет, второй столбец выше первого.
Сигнал на продажу: когда гистограмма повышается и окрашена в зеленый цвет, второй столбец ниже первого.
Входные параметры
- LotFixed - размер лота;
- LotFromPercent - размер процентов для вычисления лота от свободных средств (если 0, выключено);
- Period_sma_slow - период медленной средней для вычисления индикатора AO;
- Period_sma_fast - период быстрой средней для вычисления индикатора AO;
- Orders - максимальное количество устанавливаемых ордеров.
Тестирование на паре EURUSD с периодом H1.
Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахEA Stochastic
Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.
Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.TradingBoxing
Торговая панель на базе класса CDialog.