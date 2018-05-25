Советник работает по индикатору Awesome Oscillator. Ордера открываются на каждом баре и закрываются группой по противоположному сигналу. Индикатор рассчитывается в коде для возможности изменять периоды для оптимизации.

Сигналы на покупку: когда гистограмма понижается и окрашена в красный цвет, второй столбец выше первого.

Сигнал на продажу: когда гистограмма повышается и окрашена в зеленый цвет, второй столбец ниже первого.





Входные параметры

LotFixed - размер лота;

- размер лота; LotFromPercent - размер процентов для вычисления лота от свободных средств (если 0, выключено);

- размер процентов для вычисления лота от свободных средств (если 0, выключено); Period_sma_slow - период медленной средней для вычисления индикатора AO;

- период медленной средней для вычисления индикатора AO; Period_sma_fast - период быстрой средней для вычисления индикатора AO;

- период быстрой средней для вычисления индикатора AO; Orders - максимальное количество устанавливаемых ордеров.

Тестирование на паре EURUSD с периодом H1.