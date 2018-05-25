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Советники

AO Lightning - эксперт для MetaTrader 5

Evgeniy Kravchenko
Evgeniy Kravchenko

Evgeniy Kravchenko

4.4 (435)
Мои приложения
Trade Assistant MT5 - https://www.mql5.com/ru/market/product/23415
4 продукта 1 код 1 тема 11 комментариев
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2283
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Советник работает по индикатору Awesome Oscillator. Ордера открываются на каждом баре и закрываются группой по противоположному сигналу. Индикатор рассчитывается в коде для возможности изменять периоды для оптимизации.

Сигналы на покупку: когда гистограмма понижается и окрашена в красный цвет, второй столбец выше первого.

Сигнал на продажу: когда гистограмма повышается и окрашена в зеленый цвет, второй столбец ниже первого.


Входные параметры

  • LotFixed - размер лота;
  • LotFromPercent - размер процентов для вычисления лота от свободных средств (если 0, выключено);
  • Period_sma_slow - период медленной средней для вычисления индикатора AO;
  • Period_sma_fast - период быстрой средней для вычисления индикатора AO;
  • Orders - максимальное количество устанавливаемых ордеров.

Тестирование на паре EURUSD с периодом H1.

AnalysisOnBars_HTF AnalysisOnBars_HTF

Индикатор AnalysisOnBars с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

EA Stochastic EA Stochastic

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.

Deep Drawdown MA Deep Drawdown MA

Советник открывает позиции по пересечению быстрой и медленной iMA (Moving Average, MA). Имеет функцию пересиживания убытков. Отлавливаем тип позиции в OnTradeTransaction.

TradingBoxing TradingBoxing

Торговая панель на базе класса CDialog.