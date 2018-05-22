Автор идеи: Vladimir Gribachev.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Эксперт без применения пользовательских индикаторов, позиции открываются псевдослучайным образом. Эксперт может отображать текущую статистику на двух языках:

Трейлинг модифицирует Stop Loss открытых позиций. При проигрыше лот увеличивается с применением мартингейла. Как отлавливается проигрыш: в OnTradeTransaction ловим сделку DEAL_REASON_SL - признак срабатывания Stop Loss:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type; if (type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { long deal_ticket = 0 ; long deal_order = 0 ; long deal_time = 0 ; long deal_time_msc = 0 ; long deal_type =- 1 ; long deal_entry =- 1 ; long deal_magic = 0 ; long deal_reason =- 1 ; long deal_position_id = 0 ; double deal_volume = 0.0 ; double deal_price = 0.0 ; double deal_commission = 0.0 ; double deal_swap = 0.0 ; double deal_profit = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; string deal_comment = "" ; string deal_external_id = "" ; if ( HistoryDealSelect (trans.deal)) { deal_ticket = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TICKET ); deal_order = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ORDER ); deal_time = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TIME ); deal_time_msc = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TIME_MSC ); deal_type = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TYPE ); deal_entry = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ); deal_magic = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_MAGIC ); deal_reason = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ); deal_position_id = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_POSITION_ID ); deal_volume = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_VOLUME ); deal_price = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_PRICE ); deal_commission = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_COMMISSION ); deal_swap = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_SWAP ); deal_profit = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_PROFIT ); deal_symbol = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_SYMBOL ); deal_comment = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_COMMENT ); deal_external_id = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_EXTERNAL_ID ); } else return ; if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { PrevBars= 0 ; if ( deal_reason== DEAL_REASON_SL && deal_commission+deal_swap+deal_profit< 0.0 ) last_lots_sl=deal_volume; else last_lots_sl= 0.0 ; } } }





Входные параметры

Stop Loss - Стоп лосс;

- Стоп лосс; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Lots - размер лота задается вручную (если Lots больше нуля, значит параметр Risk должен быть равен нулю);

- размер лота задается вручную (если больше нуля, значит параметр должен быть равен нулю); Risk - размер лота вычисляется автоматически (если Risk больше нуля, значит параметр Lots должен быть равен нулю);

- размер лота вычисляется автоматически (если больше нуля, значит параметр должен быть равен нулю); Martingale - коэффициент увеличения лота, если предыдущая позиция была закрыта по Stop Loss и при этом прибыль получена отрицательная;

- коэффициент увеличения лота, если предыдущая позиция была закрыта по Stop Loss и при этом прибыль получена отрицательная; Max lots - максимальный размер позиции, если превысили этот размер - тогда эксперт аварийно завершает работу;

- максимальный размер позиции, если превысили этот размер - тогда эксперт аварийно завершает работу; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Дальше тестирование было прервано (эксперт был принудительно выгружен с графика), так как расчетный лот стал больше, чем параметр Max lots: