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Индикаторы

ATR_Normalize_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1538
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Normalize_Histogram.ex5.

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram_HTF

Exp_ATR_Normalize_Histogram Exp_ATR_Normalize_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ATR_Normalize_Histogram

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