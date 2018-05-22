Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR_Normalize_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1538
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Normalize_Histogram.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram_HTF
Exp_ATR_Normalize_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ATR_Normalize_HistogramNight Flat Trade
Эксперт работает в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).
Coin Flip
Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.Digital Filters - on chart
Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.