Эксперт работает в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).

Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.

Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.