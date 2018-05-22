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Exp_ATR_Normalize_Histogram - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ATR_Normalize_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел уровня перекупленности или перепроданности индикатора с заходом в соответствующую экстремальную зону.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ATR_Normalize_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт работает в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).Math Utils
Удобные функции для сравнения и округления чисел с плавающей запятой (в ценах, лотах, деньгах).
Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.Coin Flip
Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.