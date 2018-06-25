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EA

抛硬币 - MetaTrader 5EA

moneystrategy | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2552
等级:
(16)
已发布:
Coin Flip.mq5 (67.45 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自: Vladimir Gribachev

MQL5 编码: Vladimir Karputov

一款不使用任何自定义指标的 EA; 依据伪随机开仓。 EA 可以用两种语言显示当前统计数据:

抛硬币交易信息

尾随修改持仓的止损。 在亏损的情况下，使用马丁格尔增加手数。 如何监控亏损: 在 OnTradeTransaction 中，我们捕获交易 DEAL_REASON_SL - 触发止损的信号:

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- 获取业务类型作为枚举值 
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- 如果业务是加仓的结果
   if(type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      long     deal_ticket       =0;
      long     deal_order        =0;
      long     deal_time         =0;
      long     deal_time_msc     =0;
      long     deal_type         =-1;
      long     deal_entry        =-1;
      long     deal_magic        =0;
      long     deal_reason       =-1;
      long     deal_position_id  =0;
      double   deal_volume       =0.0;
      double   deal_price        =0.0;
      double   deal_commission   =0.0;
      double   deal_swap         =0.0;
      double   deal_profit       =0.0;
      string   deal_symbol       ="";
      string   deal_comment      ="";
      string   deal_external_id  ="";
      if(HistoryDealSelect(trans.deal))
        {
         deal_ticket       =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_TICKET);
         deal_order        =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_ORDER);
         deal_time         =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_TIME);
         deal_time_msc     =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_TIME_MSC);
         deal_type         =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_TYPE);
         deal_entry        =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_ENTRY);
         deal_magic        =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_MAGIC);
         deal_reason       =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_REASON);
         deal_position_id  =HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_POSITION_ID);

         deal_volume       =HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_VOLUME);
         deal_price        =HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_PRICE);
         deal_commission   =HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_COMMISSION);
         deal_swap         =HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_SWAP);
         deal_profit       =HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_PROFIT);

         deal_symbol       =HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_SYMBOL);
         deal_comment      =HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_COMMENT);
         deal_external_id  =HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_EXTERNAL_ID);
        }
      else
         return;
      if(deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic)
         if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
           {
            PrevBars=0;
            if(deal_reason==DEAL_REASON_SL && deal_commission+deal_swap+deal_profit<0.0)
               last_lots_sl=deal_volume;
            else
               last_lots_sl=0.0;
           }
     }
  }


输入参数

  • Stop Loss - 止损;
  • Take Profit - 止盈;
  • Trailing Stop - 尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅;
  • Lots - 手数由手工设置 (如果 Lots 大于零，那么 Risk 必须等于零);
  • Risk - 自动计算手数 (如果 Risk 高于零, 则 Lots 必须等于零);
  • Martingale - 手数增加比率，如果上一笔持仓被止损，且收取的盈利为负;
  • Max lots - 最大持仓交易量; 如果超过这个大小，则 EA 非正常终止其操作;
  • magic number - EA 的独有标识符。

然后测试中断 (强制从图表中卸载 EA)，因为参考手数超过了 Max lots 参数:

抛硬币

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20836

InvertCandle_Plus InvertCandle_Plus

当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。

AnchoredMomentum_x10 AnchoredMomentum_x10

AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。

BrainTrend2_V2 BrainTrend2_V2

BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。

BrainTrend2Stop_HTF BrainTrend2Stop_HTF

指标 BrainTrend2Stop 在输入参数中提供了时间帧选择选项。