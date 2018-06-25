思路来自: Vladimir Gribachev。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

一款不使用任何自定义指标的 EA; 依据伪随机开仓。 EA 可以用两种语言显示当前统计数据:

尾随修改持仓的止损。 在亏损的情况下，使用马丁格尔增加手数。 如何监控亏损: 在 OnTradeTransaction 中，我们捕获交易 DEAL_REASON_SL - 触发止损的信号:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type; if (type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { long deal_ticket = 0 ; long deal_order = 0 ; long deal_time = 0 ; long deal_time_msc = 0 ; long deal_type =- 1 ; long deal_entry =- 1 ; long deal_magic = 0 ; long deal_reason =- 1 ; long deal_position_id = 0 ; double deal_volume = 0.0 ; double deal_price = 0.0 ; double deal_commission = 0.0 ; double deal_swap = 0.0 ; double deal_profit = 0.0 ; string deal_symbol = "" ; string deal_comment = "" ; string deal_external_id = "" ; if ( HistoryDealSelect (trans.deal)) { deal_ticket = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TICKET ); deal_order = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ORDER ); deal_time = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TIME ); deal_time_msc = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TIME_MSC ); deal_type = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_TYPE ); deal_entry = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ); deal_magic = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_MAGIC ); deal_reason = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ); deal_position_id = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_POSITION_ID ); deal_volume = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_VOLUME ); deal_price = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_PRICE ); deal_commission = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_COMMISSION ); deal_swap = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_SWAP ); deal_profit = HistoryDealGetDouble (trans.deal, DEAL_PROFIT ); deal_symbol = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_SYMBOL ); deal_comment = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_COMMENT ); deal_external_id = HistoryDealGetString (trans.deal, DEAL_EXTERNAL_ID ); } else return ; if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { PrevBars= 0 ; if ( deal_reason== DEAL_REASON_SL && deal_commission+deal_swap+deal_profit< 0.0 ) last_lots_sl=deal_volume; else last_lots_sl= 0.0 ; } } }





输入参数

Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Lots - 手数由手工设置 (如果 Lots 大于零，那么 Risk 必须等于零);

- 手数由手工设置 (如果 大于零，那么 必须等于零); Risk - 自动计算手数 (如果 Risk 高于零, 则 Lots 必须等于零);

- 自动计算手数 (如果 高于零, 则 必须等于零); Martingale - 手数增加比率，如果上一笔持仓被止损，且收取的盈利为负;

- 手数增加比率，如果上一笔持仓被止损，且收取的盈利为负; Max lots - 最大持仓交易量; 如果超过这个大小，则 EA 非正常终止其操作;

- 最大持仓交易量; 如果超过这个大小，则 EA 非正常终止其操作; magic number - EA 的独有标识符。

然后测试中断 (强制从图表中卸载 EA)，因为参考手数超过了 Max lots 参数: