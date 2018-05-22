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Binario - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).
Входные параметры
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Lots - размер лота задается вручную (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр Risk должен быть равен нулю!);
- Risk - размер лота рассчитывается автоматически, в процентах риска на сделку (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр "Lots" должен быть равен нулю!);
- Difference - отступ от границ канала;
- Expert Every Tick - разрешить/запретить работать на каждом тике;
- MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - период усреднения индикаторов;
- MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - горизонтальное смещение индикаторов;
- MA PRICE_HIGH: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам High;
- MA PRICE_LOW: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам Low;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Торговая идея: построение канала из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - один строится по ценам PRICE_HIGH, а второй по PRICE_LOW. Отложенные ордера Buy stop и Sell stop размещаются по границам канала. Расчет на то, что будет пробой (ловля сильного движения).
Эксперт может работать в двух режимах: на каждом тике или только в момент рождения нового бара. За режим работы отвечает параметр Expert Every Tick. Пример влияния параметра Expert Every Tick, на примере EURUSD,D1:
Обратите внимание, что у данной стратегии бывает мертвый сезон - время когда не будет ни одного входа - период безоткатного движения на валютной паре:
Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.Coin Flip
Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.
Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).WPR Support Resistance
Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).