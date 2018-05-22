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Binario - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1841
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).


Входные параметры

  • Take Profit - тейк профит;
  • Trailing Stop - трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Lots - размер лота задается вручную (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр Risk должен быть равен нулю!);
  • Risk - размер лота рассчитывается автоматически, в процентах риска на сделку (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр "Lots" должен быть равен нулю!);
  • Difference - отступ от границ канала;
  • Expert Every Tick - разрешить/запретить работать на каждом тике;
  • MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - период усреднения индикаторов;
  • MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - горизонтальное смещение индикаторов;
  • MA PRICE_HIGH: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам High;
  • MA PRICE_LOW: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам Low;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Торговая идея: построение канала из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - один строится по ценам PRICE_HIGH, а второй по PRICE_LOW. Отложенные ордера Buy stop и Sell stop размещаются по границам канала. Расчет на то, что будет пробой (ловля сильного движения).

Binario signals

Эксперт может работать в двух режимах: на каждом тике или только в момент рождения нового бара. За режим работы отвечает параметр Expert Every Tick. Пример влияния параметра Expert Every Tick, на примере EURUSD,D1:

Binario Expert Every Tick false

Binario Expert Every Tick true

Обратите внимание, что у данной стратегии бывает мертвый сезон - время когда не будет ни одного входа - период безоткатного движения на валютной паре:

Binario Dead season

Digital Filters - on chart Digital Filters - on chart

Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.

Coin Flip Coin Flip

Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.

Digital filters - separate Digital filters - separate

Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).

WPR Support Resistance WPR Support Resistance

Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).