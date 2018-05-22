Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).





Входные параметры

Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Lots - размер лота задается вручную (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр Risk должен быть равен нулю!);

- размер лота задается вручную (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр должен быть равен нулю!); Risk - размер лота рассчитывается автоматически, в процентах риска на сделку (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр "Lots" должен быть равен нулю!);

- размер лота рассчитывается автоматически, в процентах риска на сделку (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: параметр "Lots" должен быть равен нулю!); Difference - отступ от границ канала;

- отступ от границ канала; Expert Every Tick - разрешить/запретить работать на каждом тике;

- разрешить/запретить работать на каждом тике; MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - период усреднения индикаторов;

- период усреднения индикаторов; MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - горизонтальное смещение индикаторов;

- горизонтальное смещение индикаторов; MA PRICE_HIGH: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам High;

- тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам High; MA PRICE_LOW: smoothing type - тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам Low;

- тип усреднения для индикатора рассчитываемого по ценам Low; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Торговая идея: построение канала из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - один строится по ценам PRICE_HIGH, а второй по PRICE_LOW. Отложенные ордера Buy stop и Sell stop размещаются по границам канала. Расчет на то, что будет пробой (ловля сильного движения).

Эксперт может работать в двух режимах: на каждом тике или только в момент рождения нового бара. За режим работы отвечает параметр Expert Every Tick. Пример влияния параметра Expert Every Tick, на примере EURUSD,D1:

Обратите внимание, что у данной стратегии бывает мертвый сезон - время когда не будет ни одного входа - период безоткатного движения на валютной паре: