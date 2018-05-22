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Индикаторы

Digital Filters - on chart - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1620
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.

Типы поддерживаемых цифровых фильтров:

  • FATL — Быстрая адаптивная линия тренда
  • SATL — Медленная адаптивная линия тренда
  • RFTL — Опорная быстрая линия тренда
  • RSTL — Опорная медленная линия тренда

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20816

Coin Flip Coin Flip

Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.

ATR_Normalize_Histogram_HTF ATR_Normalize_Histogram_HTF

Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.

Binario Binario

Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).

Digital filters - separate Digital filters - separate

Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).