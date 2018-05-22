Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.

Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.