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Digital Filters - on chart - индикатор для MetaTrader 5
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Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.
Типы поддерживаемых цифровых фильтров:
- FATL — Быстрая адаптивная линия тренда
- SATL — Медленная адаптивная линия тренда
- RFTL — Опорная быстрая линия тренда
- RSTL — Опорная медленная линия тренда
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20816
Coin Flip
Позиции открываются псевдослучайным образом. При убытке (закрытие по Stop Loss и при этом прибыль отрицательная) применяется мартингейл.ATR_Normalize_Histogram_HTF
Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.
Binario
Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).Digital filters - separate
Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).