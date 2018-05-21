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AnchoredMomentum_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.
Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в зеленый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnchoredMomentum.ex5.
Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_x10
Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.Executor Candles
Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.MACD and SAR
Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.