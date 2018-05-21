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Индикаторы

AnchoredMomentum_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1297
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
AnchoredMomentum_x10.mq5 (22.63 KB) просмотр
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
AnchoredMomentum.mq5 (10.92 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.

Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в зеленый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnchoredMomentum.ex5.

Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_x10

Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_x10

ATR_Normalize_Histogram ATR_Normalize_Histogram

Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.

Executor Candles Executor Candles

Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.

InvertCandle_Plus InvertCandle_Plus

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Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.