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AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。
如果振荡指标低于超卖级别，则绘制粉色彩色方块; 如果它超过超买级别，它以绿色着色。 否则, 方块为灰色。 该指标使用最后一根已收盘柱线的值。
若要运行指标，必须将 AnchoredMomentum.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 AnchoredMomentum_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20831
Exp_ATR_Normalize_Histogram
一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。ATR_Normalize_Histogram_HTF
ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。
InvertCandle_Plus
当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。抛硬币
依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。