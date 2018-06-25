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指标

AnchoredMomentum_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
AnchoredMomentum.mq5 (10.92 KB) 预览
AnchoredMomentum_x10.mq5 (22.63 KB) 预览
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AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。

如果振荡指标低于超卖级别，则绘制粉色彩色方块; 如果它超过超买级别，它以绿色着色。 否则, 方块为灰色。 该指标使用最后一根已收盘柱线的值。

若要运行指标，必须将 AnchoredMomentum.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 AnchoredMomentum_x10

图例1. 指标 AnchoredMomentum_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20831

Exp_ATR_Normalize_Histogram Exp_ATR_Normalize_Histogram

一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。

ATR_Normalize_Histogram_HTF ATR_Normalize_Histogram_HTF

ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。

InvertCandle_Plus InvertCandle_Plus

当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。

抛硬币 抛硬币

依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。