AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。

如果振荡指标低于超卖级别，则绘制粉色彩色方块; 如果它超过超买级别，它以绿色着色。 否则, 方块为灰色。 该指标使用最后一根已收盘柱线的值。

若要运行指标，必须将 AnchoredMomentum.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 AnchoredMomentum_x10