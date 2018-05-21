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ATR_Normalize_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Langouste
Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.
Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram
Executor Candles
Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.Lock
Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.
AnchoredMomentum_x10
Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.InvertCandle_Plus
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.