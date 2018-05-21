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Индикаторы

ATR_Normalize_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1545
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Langouste

Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize_Histogram

Executor Candles Executor Candles

Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.

Lock Lock

Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.

AnchoredMomentum_x10 AnchoredMomentum_x10

Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.

InvertCandle_Plus InvertCandle_Plus

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.