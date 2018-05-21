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InvertCandle_Plus - индикатор для MetaTrader 5
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График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input bool AskShow=true; // отображать Ask input color AskColor=clrBlue; // цвет линии Ask input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID; // стиль линии Ask input bool BidShow=true; // отображать Bid input color BidColor=clrRed; // цвет линии Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // стиль линии Bid input int IndicatorDigits=6; // формат точности отображения индикатора
Рис.1. Индикатор InvertCandle_Plus
AnchoredMomentum_x10
Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.ATR_Normalize_Histogram
Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.
MACD and SAR
Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.MACD High/Low MTF
Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/Low