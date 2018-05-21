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Индикаторы

InvertCandle_Plus - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1425
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input bool AskShow=true;                       // отображать Ask
input color AskColor=clrBlue;                  // цвет линии Ask
input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID;    // стиль линии Ask
input bool BidShow=true;                       // отображать  Bid
input color BidColor=clrRed;                   // цвет линии  Bid
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;    // стиль линии Bid
input int IndicatorDigits=6;                   // формат точности отображения индикатора

Рис.1. Индикатор InvertCandle_Plus

Рис.1. Индикатор InvertCandle_Plus

AnchoredMomentum_x10 AnchoredMomentum_x10

Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.

ATR_Normalize_Histogram ATR_Normalize_Histogram

Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.

MACD and SAR MACD and SAR

Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.

MACD High/Low MTF MACD High/Low MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/Low