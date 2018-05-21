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MACD and SAR - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Gatis.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник анализирует четыре показателя:
- значение главной линии MACD на баре #1 (macd_main_1)
- значение сигнальной линии MACD на баре #1 (macd_signal_1)
- значение индикатора SAR на баре #1 (sar_1) относительно цены Bid (m_symbol.Bid())
Эти показатели сведены в базовую формулы сигналов для Buy и Sell:
bool open_buy = (macd_main_1>macd_signal_1 && macd_signal_1<0 && sar_1<m_symbol.Bid()); bool open_sell = (macd_main_1<macd_signal_1 && macd_signal_1>0 && sar_1>m_symbol.Bid());
Но у Вас есть возможность оптимизировать значения знаков < и > в любой части формулы. Для этого для каждого знака < и > вводятся свои переменные (InpMoreLessBuy_1, InpMoreLessBuy_2, InpMoreLessBuy_3, InpMoreLessSell_1, InpMoreLessSell_2, InpMoreLessSell_3). С этими переменными базовая формула преобразовывается к виду:
bool open_buy= (InpMoreLessBuy_1 ? macd_main_1>macd_signal_1 : macd_main_1<macd_signal_1) && (!InpMoreLessBuy_2 ? macd_signal_1 < 0 : macd_signal_1 > 0 ) && (!InpMoreLessBuy_3 ? sar_1 < m_symbol.Bid() : sar_1 > m_symbol.Bid() ); bool open_sell=(!InpMoreLessSell_1 ? macd_main_1<macd_signal_1 : macd_main_1>macd_signal_1) && (InpMoreLessSell_2 ? macd_signal_1 > 0 : macd_signal_1 < 0 ) && (InpMoreLessSell_3 ? sar_1 > m_symbol.Bid() : sar_1 < m_symbol.Bid() );
Сам советник работает только в момент рождения нового бара. При получении сигнала позиции, которые противоположны полученному сигналу закрываются.
При оптимизации формулы имеет также смысл оптимизировать и количество позиций:
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.AnchoredMomentum_x10
Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.
Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/LowUltra Trend MTF
Мультитаймфреймовая версия индикатора Ultra Trend.