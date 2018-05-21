Автор идеи: Gatis.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник анализирует четыре показателя:

значение главной линии MACD на баре #1 (macd_main_1) значение сигнальной линии MACD на баре #1 (macd_signal_1) значение индикатора SAR на баре #1 (sar_1) относительно цены Bid (m_symbol.Bid())

Эти показатели сведены в базовую формулы сигналов для Buy и Sell:

bool open_buy = (macd_main_1>macd_signal_1 && macd_signal_1< 0 && sar_1<m_symbol. Bid ()); bool open_sell = (macd_main_1<macd_signal_1 && macd_signal_1> 0 && sar_1>m_symbol. Bid ());

Но у Вас есть возможность оптимизировать значения знаков < и > в любой части формулы. Для этого для каждого знака < и > вводятся свои переменные (InpMoreLessBuy_1, InpMoreLessBuy_2, InpMoreLessBuy_3, InpMoreLessSell_1, InpMoreLessSell_2, InpMoreLessSell_3). С этими переменными базовая формула преобразовывается к виду:

bool open_buy= ( InpMoreLessBuy_1 ? macd_main_1>macd_signal_1 : macd_main_1<macd_signal_1) && (! InpMoreLessBuy_2 ? macd_signal_1 < 0 : macd_signal_1 > 0 ) && (! InpMoreLessBuy_3 ? sar_1 < m_symbol. Bid () : sar_1 > m_symbol. Bid () ); bool open_sell=(! InpMoreLessSell_1 ? macd_main_1<macd_signal_1 : macd_main_1>macd_signal_1) && ( InpMoreLessSell_2 ? macd_signal_1 > 0 : macd_signal_1 < 0 ) && ( InpMoreLessSell_3 ? sar_1 > m_symbol. Bid () : sar_1 < m_symbol. Bid () );

Сам советник работает только в момент рождения нового бара. При получении сигнала позиции, которые противоположны полученному сигналу закрываются.

При оптимизации формулы имеет также смысл оптимизировать и количество позиций: