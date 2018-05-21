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Executor Candles - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Alex.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник торгует по нескольким свечным паттернам. Для BUY и SELL позиций отдельные настройки тейк профит, стоп лосс и трейлинга. В рынке всегда не более одной позиции, поэтому можно запускать как на хедж счетах, так и не неттинге.
Кроме определения паттернов есть одна настройка (Off "Main timeframe"), которая может отключать или включать определение тренда по бару #1 на таймфрейме Main timeframe. Пример влияния настройки Off "Main timeframe" для EURUSD,H1:
Рис. 1. Параметр "Off "Main timeframe"" == true
Рис. 2. Параметр "Off "Main timeframe"" == false
Входные параметры
- Stop Loss Buy - стоп лосс для BUY позиций;
- Take Profit Buy - тейк профит для BUY позиций;
- Trailing Stop Buy - трейлинг для BUY позиций;
- Stop Loss Sell - стоп лосс для SELL позиций;
- Take Profit Sell - тейк профит для SELL позиций;
- Trailing Stop Sell - трейлинг для SELL позиций;
- Trailing Step - шаг трейлинга (общий для BUY и SELL);
- Lots - размер позиции, постоянный (если значение больше нуля, тогда параметр "Risk" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть равен нулю);
- Risk - размер позиции рассчитывается автоматически, в процентах риска (если значение больше нуля, тогда параметр "Lots" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть равен нулю);
- Off "Main timeframe" - отключение параметра "Main timeframe";
- Main timeframe - главный таймфрейм, по нему определяется тренд;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.AIS2 Trading Robot
Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.
Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.AnchoredMomentum_x10
Индикатор AnchoredMomentum_x10 отображает положение индикатора AnchoredMomentum с десяти разных таймфреймов.