Автор идеи: Alex.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по нескольким свечным паттернам. Для BUY и SELL позиций отдельные настройки тейк профит, стоп лосс и трейлинга. В рынке всегда не более одной позиции, поэтому можно запускать как на хедж счетах, так и не неттинге.

Кроме определения паттернов есть одна настройка (Off "Main timeframe"), которая может отключать или включать определение тренда по бару #1 на таймфрейме Main timeframe. Пример влияния настройки Off "Main timeframe" для EURUSD,H1:

Рис. 1. Параметр "Off "Main timeframe"" == true

Рис. 2. Параметр "Off "Main timeframe"" == false





Входные параметры