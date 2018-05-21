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Executor Candles - эксперт для MetaTrader 5

Executer1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1720
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи: Alex.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по нескольким свечным паттернам. Для BUY и SELL позиций отдельные настройки тейк профит, стоп лосс и трейлинга. В рынке всегда не более одной позиции, поэтому можно запускать как на хедж счетах, так и не неттинге.

Кроме определения паттернов есть одна настройка (Off "Main timeframe"), которая может отключать или включать определение тренда по бару #1 на таймфрейме Main timeframe. Пример влияния настройки Off "Main timeframe" для EURUSD,H1:

Executor Candles, H1, Off Main timeframe true

Рис. 1. Параметр "Off "Main timeframe"" == true

Executor Candles, H1, Off Main timeframe false

Рис. 2. Параметр "Off "Main timeframe"" == false


Входные параметры

  • Stop Loss Buy - стоп лосс для BUY позиций;
  • Take Profit Buy - тейк профит для BUY позиций;
  • Trailing Stop Buy - трейлинг для BUY позиций;
  • Stop Loss Sell - стоп лосс для SELL позиций;
  • Take Profit Sell - тейк профит для SELL позиций;
  • Trailing Stop Sell - трейлинг для SELL позиций;
  • Trailing Step - шаг трейлинга (общий для BUY и SELL);
  • Lots - размер позиции, постоянный (если значение больше нуля, тогда параметр "Risk" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть равен нулю);
  • Risk - размер позиции рассчитывается автоматически, в процентах риска (если значение больше нуля, тогда параметр "Lots" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть равен нулю);
  • Off "Main timeframe" - отключение параметра "Main timeframe";
  • Main timeframe - главный таймфрейм, по нему определяется тренд;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Lock Lock

Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.

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